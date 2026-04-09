Verona, Sammarco: "Dobbiamo andare oltre la sconfitta con la Fiorentina"

Oltre a Orban, gli altri tre attaccanti hanno fatto solo una rete: come stanno vivendo questa situazione? “Per loro non è facile, perché sono ragazzi che vivono per il gol. L’impegno e la volontà, però, non sono mai mancati, anche negli allenamenti. Noi, come squadra, dobbiamo fare di tutto per aiutarli e metterli nella condizione di segnare, creando occasioni come abbiamo fatto nella partita contro la Fiorentina”.