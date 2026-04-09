Verona, Sammarco: "Dobbiamo andare oltre la sconfitta con la Fiorentina"
All’antivigilia di Torino-Hellas, l'allenatore gialloblù Paolo Sammarco si è espresso sulla settimana appena passata, culminata con la sconfitta contro la Fiorentina. “La partita con il Torino si affronta con la solita professionalità, dando sempre il massimo. Il primo giorno non è stato facile ricreare un ambiente positivo, perché c’era la consapevolezza di aver fatto una buona gara e di non essere riusciti a portare a casa dei punti. Dobbiamo andare oltre questo e provarci di nuovo sabato, perché è quello che ci chiede tutto l’ambiente”.
Oltre a Orban, gli altri tre attaccanti hanno fatto solo una rete: come stanno vivendo questa situazione? “Per loro non è facile, perché sono ragazzi che vivono per il gol. L’impegno e la volontà, però, non sono mai mancati, anche negli allenamenti. Noi, come squadra, dobbiamo fare di tutto per aiutarli e metterli nella condizione di segnare, creando occasioni come abbiamo fatto nella partita contro la Fiorentina”.
“Siamo quelli della settimana scorsa, senza Suslov che è squalificato. Lovric aveva ricominciato ad allenarsi, ma non stava benissimo: aveva sempre un piccolo fastidio perché, essendo un infortunio tendineo, probabilmente era un problema che si stava portando dietro da un po'. Da lunedì o martedì tornerà in gruppo”.
Ti piacerebbe continuare la tua avventura al Verona anche l’anno prossimo? “Io sto mettendo tutto me stesso per aiutare il Verona. Essendo una situazione complicata è giusto che non sia io a doverne parlare”.