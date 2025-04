L'attaccante del Milan Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese-Milan. Queste le sue parole: "Miglior partita con Conceicao? Sì, vinciamo e non prendiamo gol, questo è molto bello. C'è molta competizione sugli assist tra me e Leao. Però quando vinciamo e facciamo così va bene e lui è super quando fa così, gol e assist. La cosa più importante è che Mike stia bene. I nostri pensieri sono per lui".