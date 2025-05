Psg, Marquinhos: "Inter-Barcellona? Ero nervoso pure io a casa. Hanno una mentalità pazzesca"

"La finale ha un sapore bellissimo, io sono qua da tanto tempo e so che bisogna superare tante squadre forti. Abbiamo seguito un lungo cammino, ora dobbiamo completare l'opera". Così Marquinhos a Prime dopo la vittoria sull'Arsenal: "Inter-Barcellona? Ero nervoso pure io a casa. Conosco l'Inter, ho giocato in Italia e so che istituzione è, hanno una mentalità pazzesca. Abbiamo tempo di vedere cosa dobbiamo migliorare e dove possiamo far loro male, poi in una finale è una questione di dettagli".