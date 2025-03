Psg, Luis Enrique: "Liverpool? Vi ho mentito..."

Con la vittoria di ieri sera il Psg ha chiuso la Ligue 1 ipotecando il titolo e ora la testa degli uomini di Luis Enrique è tutta alla sfida di ritorno in Champions col Liverpool. A ribadirlo è stato lo stesso tecnico dopo la vittoria contro il Rennes: "Vi ho mentito - si legge sulle parole riportate da Le Parisien -, certo che ho sempre pensato al Liverpool ed è così dal sorteggio degli ottavi di finale. È un piacere allenare la mia squadra, voglio sottolineare la mentalità di tutti i miei giocatori, quelli che giocano, quelli che sono rimasti in panchina. Voglio davvero mettere in evidenza la mentalità di tutti i giocatori".