Psg, Icardi "fantasma": i numeri da incubo che inchiodano Maurito

IL BOMBER DISTRATTO

Contro il Nizza in Coppa di Francia l'attaccante ha toccato in tutto 6 palloni secondo i dati Opta

C'era una volta Mauro Icardi. L'attaccante del Psg nella partita di Coppa di Francia contro il Nizza non ha letteralmente lasciato traccia: secondo i dati Opta, infatti, l'argentino ha toccato solamente 6 palloni in tutto il tempo in cui è rimasto in campo. Statistiche da brivido per l'ex capitano dell'Inter, spesso al centro delle cronache per le sue vicende sentimentali con la moglie Wanda Nara ma sempre meno protagonista in campo. ansa

I dati peggiori - Per la cronaca, il Psg è stato clamorosamente eliminato dalla Coppa di Francia proprio dal Nizza, che ha avuto la meglio ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Icardi, partito titolare al fianco di Messi, è rimasto in campo 64 minuti prima di essere sostituito da Mbappé. Ma i dati Opta lo inchiodano.

"Fantasma" - Come riporta un tweet della società di elaborazione dei dati sportivi, infatti, "Mauro Icardi ha toccato solo 6 palloni contro il Nizza, il peggior totale per un giocatore del Psg che ha giocato più di 45 minuti da quando Opta elabora i dati in tutte le competizioni (2014/15). Fantasma". Più che un tweet, una sentenza, che conferma il momento di buio dell'attaccante.

Gossip e mercato - Eppure fino a non troppo tempo fa Icardi faceva notizia nel pieno del calciomercato invernale: nonostante una stagione non indimenticabile, era finito nel mirino della Juventus, a caccia di un bomber da gol facile. Ma i bianconeri hanno trovato il loro numero 9 del presente e del futuro in Dusan Vlahovic, mentre Maurito è rimasto protagonista più sui giornali di gossip che su quelli sportivi, in un Psg stellare (sulla carta) dove sembra esserci sempre meno spazio per lui.