Il Borussia Dortmund vince 1-0 in casa del Borussia Monchengladbach nel match valido per la decima giornata di Bundesliga e balza in testa alla classifica con 24 punti, a +2 sul Bayern Monaco fermato ieri sera dal Colonia. Decisivo il gol siglato da Nmecha al 35' della ripresa. Sorride anche il Friburgo, che passa a sua volta di misura in trasferta contro l'Elversberg grazie alla rete nel secondo tempo di Matanovic e aggancia proprio il Bayern a quota 22. Resta in scia anche il Lipsia, che dilaga a Berlino contro l'Union segnando cinque gol nella ripresa. Vittoria agevole pure per il Bayer Leverkusen, che cala il poker contro il Paderborn trascinato dalla doppietta di Moreira.