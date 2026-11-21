L'obiettivo della Lazio è "arrivare a 40 punti. Il nostro percorso ci sta portando ad avere una mentalità vincente, dobbiamo andare sempre a cento all'ora cercando di dominare l'avversario. Il rigore? Oggi non è così esplicito, ma con il Parma ad esempio era nettissimo. Ma se devo scegliere preferisco questo tipo di linea da parte degli arbitri". Sono queste le parole di Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, durante la conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce. Poi, parlando del rapporto con Gattuso, Frattesi sottolinea come "il mister ti entra in testa ancora prima di andare in campo, ci sta trasmettendo la sua mentalità e non ha bisogno di fare scenate. Con lui ci scanniamo dalla mattina alla sera, ma gli voglio molto bene. Ha creduto in me quando poche persone lo facevano, mi ha ridato entusiasmo e per lui farei qualsiasi cosa". Infine, a chi chiede se Marotta e l'Inter abbiano fatto bene a cederlo alla Lazio, il centrocampista risponde che "ogni società fa le proprie valutazioni, io faccio il giocatore e i dirigenti devono prendere le decisioni. È presto per dire se sia stata una scelta giusta o sbagliata, vedremo a fine campionato. Io sono stato talmente bene lì all'Inter che potevano fare qualsiasi cosa", conclude.