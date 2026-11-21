Continua a scalare la classifica il Tottenham di De Zerbi, che centra la quarta vittoria nelle ultime cinque partite battendo 2-0 in casa l'Ipswich nel match valido per l'undicesima giornata di Premier League. A segno Williams-Barnett dopo un quarto d'ora, nella ripresa al 6' raddoppia Solanke. Nelle altre partite del pomeriggio spicca il poker del Leeds in trasferta contro il Chelsea. Emegha illude i blues, Okafor pareggial al 28' del primo tempo propiziando la rimonta negli ospiti nella ripresa, con i gol di Calvert-Lewin su rigore, ancora Okafor e, in pieno recupero, di Aaronson. Sorride anche il Bournemouth, che sale momentaneamente al quarto posto battendo 2-0 il Nottingham Forest grazie ai gol nel primo tempo di Evanilson e Kluivert. Frena l'Aton Villa, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Sunderland, mentre il Coventry la spunta 3-2 contro il Crystal Palace.