"Oggi non siamo partiti benissimo, i primi 10-15 minuti eravamo un po' appannati però dopo la squadra ha fatto bene, sia in fase di possesso che di non possesso. Loro sono scomodi, ti giocano sempre addosso la seconda palla, hanno giocatori veloci. Non è stata una partita semplice, sono molto orgoglioso per la mentalità e la voglia, per noi è fondamentale avere questo atteggiamento".