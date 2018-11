Proteste contro il ministro ucraino, spunta il cartello "Inter M..."

22/11/2018

Curioso episodio in Ucraina. Durante delle proteste contro il Ministro degli Interni Arsen Avakov un gruppo di manifestanti ha esposto striscioni e ha acceso fumogeni. Tra i vari cartelli presenti, uno balza subito all'occhio, scritto in italiano: "Inter M...". Uno striscione da stadio, insomma, col più classico degli sfottò. Ma perché? Si tratta di una provocazione da parte dei manifestanti. La fede calcistica di Avakov è nerazzurra. Basta scorrere il suo profilo Twitter per trovare post relativi alle partite dell'Inter, in particolare ad ottobre 2017 il Ministro ucraino twittò tutta la sua gioia per la vittoria nel derby con la tripletta di Icardi.