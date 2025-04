Proprietari Brentford acquistano club spagnolo del Merida

I proprietari del club di Premier League Brentford ha completato l'acquisizione della squadra spagnola di terza divisione Mérida. Il Brentford afferma che la sua holding, Best Intentions Analytics, ha acquistato tutte le azioni di Merida, club fondato solo 12 anni fa. La squadra della regione dell'Estremadura, nella Spagna occidentale, è in lizza per la promozione in seconda divisione. Il Brentford è di proprietà di Matthew Benham, un ex gestore di hedge fund che ha sviluppato modelli statistici per le scommesse sul calcio. Si è costruito la reputazione di club gestito in modo intelligente e basato sui dati, che è arrivato in Premier League nel 2021.