Primi alla decima giornata? Per il Napoli vale più di metà scudetto

Naturalmente, non mancano le eccezioni. La Roma del 2016-2017, ad esempio, dominò l'inizio di stagione, ma non riuscì a mantenere il ritmo e venne poi superata dalla Juventus, dimostrando come il calcio possa riservare sorprese fino all'ultimo. Un altro caso significativo è quello dell'Inter del 2007-2008, che si trovava al comando dopo dieci giornate ma perse terreno nella fase cruciale del campionato, permettendo alla Roma di avvicinarsi sensibilmente. Anche il Milan del 2002-2003 visse una situazione simile: nonostante una partenza promettente, i rossoneri non riuscirono a mantenere la costanza necessaria e finirono per cedere il passo alla Juventus. Tuttavia, è innegabile che partire forte rappresenti un vantaggio cruciale, non solo in termini di punti, ma anche per la fiducia che si costruisce dentro lo spogliatoio e tra i tifosi.