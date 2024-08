Le pagelle di Piantanida: SMS per Thiaw, Mosquera nuovo Lukaku

LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Conte non si è liberato di Juan Jesus, Saul Coco live da Ibiza, Sommer senza commento

Franco Piantanida con le sue pagelle anche per questa nuova stagione di serie A. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti delle partite del weekend della prima giornata.

JUAN JESUS 2

Sono tornato, ragazzi, non vi siete liberati di me, un po’ come il Napoli non si è liberato del brasiliano: tra Canale 5 e Antonio Conte chi ha fatto l’affare?

PIZZIGNACCO 6,5

Escherichia coli, enterococchi, leptospirosi: quelli che si sono tuffati nella Senna durante le Olimpiadi ne hanno dovuti parare di batteri. Sì, ma provate a battere Semuel che alla prima in carriera in Serie A si è dovuto tuffare sul - chiamiamolo - prato, altrimenti non si capirebbe, di Empoli.

SAUL COCO 7

Se fossi uscito dall’aeroporto di Ibiza, camicia e pantalone di lino, espadrillas, panama e occhiali da sole, e mi avessero detto: “Stasera vuoi venire al DC10 a sentire Saul Coco?” c’avrei creduto. Nome da dj, interventi a 130/140 bpm, facciamo un tavolo, pochi posti, chi ci sta?

THIAW 3,5

L’unità di crisi del ministero degli affari del campionato si mette a disposizione dei cittadini della Serie A più in difficoltà. Manda un SMS al 3/4/2/2/4 che sono anche gli ultimi 5 voti che gli abbiamo dato: prova anche tu ad aiutare.

MAN 8

I ragazzi non vanno più in motorino, non sognano più di girare in Vespa per i colli bolognesi e gli scooter sono passato remoto. Senza star lì a reinventare il linguaggio calcistico, timbriamo subito il “monopattino” di questa Serie A, scansiona il QR di Terracciano e si sblocca alla prima.

SOMMER 4,5

Il voto senza commento della settimana è SOMMER 4,5

VITINHA 7

Ossi di Seppia, 2024 edition. In 10 giorni via Retegui, via Gudmundsson e i tifosi del Genoa come Eugenio Montale: il nulla alle spalle, il vuoto di me, con un terrore da ubriaco. Poi, come s'uno schermo, invece s'accamperà di gitto... Vitinha.

SKORUPSKI 7

Vogliamo pensare che abbia causato il rigore perché aveva troppa voglia di pararlo dopo aver appoggiato entrambi i menischi sull’altare del calcio. Però, non vogliamo pensare in che stato di alterazione gli sia venuto in mente.

MOSQUERA 8,5

Vi dirò, vi dirò, vi dirò, qualcosa poi più avanti vi dirò sull’uomo chiamato “Lukaku” in Colombia. Qualcosa vi dirò, prima voglio proprio vedere se l’intelligence degli scout del Verona riesce a trovarmi anche le parole, oltre che trovare degli sconosciuti, famosi in 0,2 secondi.