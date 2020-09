Napoli: il presidente De Laurentiis positivo al Covid-19

CORONAVIRUS

"La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri". Con questo comunicato il Napoli ha confermato le indiscrezioni rilanciate nella notte dopo l'Assemblea di Lega di Serie A tenutasi ieri a Milano. In particolare il sito partenopeo "Il Napolista" aveva riportato la notizia secondo cui il numero uno azzurro "non sarebbe asintomatico" e che "con lui sarebbe positivo anche un familiare" e che "nei giorni scorsi, anche un altro dirigente del Napoli sarebbe stato trovato positivo".

Su queste ultime indiscrezioni (il familiare e l'altro dirigente del Napoli positivi) non ci sono ancora conferme, ma di certo la positività accertata di De Laurentiis comporta ora che tutti i presenti all'Assemblea di Lega di Serie A tenutasi all'Hotel Hilton di Milano, presidenti e dirigenti degli altri 19 club, dovranno sottoporsi alla profilassi obbligatoria ed eventualmente entrare in quarantena.

LEGA SERIE A: RISPETTATI I PROTOCOLLI ANTI-COVID

Durante i lavori della Lega non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale. Questo è quanto ha fatto prontamente sapere la Lega di Serie A non appena è diventata ufficiale la notizia della positività di De Laurentiis, ieri presente all'Assemblea tenutasi a Milano.