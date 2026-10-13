Premio "Volti della Metropoli" al presidente dell'Alcione Milano Giulio Gallazzi: il riconoscimento a Palazzo Marino

“La storia dell’Alcione nasce nel 1952, in una Milano ancora segnata dai bombardamenti, dalla volontà di offrire ai ragazzi, attraverso il calcio, un luogo di appartenenza e una prospettiva di futuro. È un’eredità che ci affida una responsabilità precisa: far sì che la crescita della società continui a generare valore per le persone e per la città” – ha dichiarato Giulio Gallazzi, Presidente dell’Alcione Milano. “Dare continuità a quella missione significa riconoscere nello sport una forza educativa e civile, capace di valorizzare il talento, creare relazioni, ampliare le opportunità e impegnarsi perché sia accessibile a tutti. Ai nostri ragazzi chiediamo di studiare e di prepararsi ad affrontare la vita, perché la crescita sportiva deve andare di pari passo con quella personale. Ricevere questo riconoscimento a Palazzo Marino ci onora e rinnova il nostro impegno verso Milano, una città che ha saputo unire sviluppo economico, cultura e attenzione ai valori sociali. Tengo a condividere questo premio con chi, ogni giorno, rende l’Alcione una comunità al servizio delle nuove generazioni”.