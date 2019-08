C'è anche Fabio Quagliarella fra i 10 candidati al FIFA Puskás Award per la stagione 2018/2019, per il miglior gol. La lista è stata annunciata dallo stesso Organo di governo del calcio mondiale in un comunicato. Il vincitore succederà a Mohamed Salah, che ha trionfato nel 2018. Quagliarella è stato selezionato per il gol segnato di tacco in Sampdoria-Napoli del 2 settembre 2018. Da segnalare l'esclusione a sorpresa di Cristiano Ronaldo, secondo nella classifica della UEFA per i gol più belli nella stagione appena conclusa. C'è invece Leo Messi, con un gol segnato in Betis-Barcellona del marzo 2019. In lizza, fra gli altri, Zlatan Ibrahimovic con una rete in Toronto Fc-LAGalaxy del settembre 2018. Il vincitore sarà decretato tramite un sondaggio online sul sito della FIFA entro il 1 settembre 2019. La premiazione avverrà invece il 23 settembre nel corso della serata di gala per i FIFA Award in programma al Teatro la Scala di Milano.