In vista degli Europei 2032, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sono incontrati nella città partenopea al fine di definire il piano per la ristrutturazione dello stadio "Diego Armando Maradona". Secondo quanto riportata da Il Mattino l'incontro sarebbe stato proficuo con il primo cittadino che sarebbe pronto a svolgere il ruolo di commissario straordinario.