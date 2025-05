Barcellona, Raphinha: "La fiducia di Flick è stata fondamentale"

Raphinha è stato uno dei grandi protagonisti della stagione del Barcellona insieme a Lamine Yamal. Il calciatore brasiliano ha dato un contributo importante al Barcellona per la conquista della Liga, tuttavia dietro c'è il lavoro di Hansi Flick come spiegato dall'attaccante carioca: "Dico spesso che la fiducia dell'allenatore è fondamentale per fare la differenza, in positivo o in negativo. Nel mio caso è stata la chiave che mi ha aiutato a fare bene il mio lavoro. Quando i compagni di squadra e l'allenatore si fidano di te, le cose cambiano".