Premio Internazionale Giulio Campanati, vince Kuipers

IL RICONOSCIMENTO

Il fischietto olandese, che ha arbitrato la finale Inghilterra-Italia, è stato giudicato miglior arbitro di UEFA EURO 2020 da una giuria di qualità

Bjorn Kuipers ha conquistato la quarta edizione del Premio Internazionale Giulio Campanati. Il fischietto olandese, che ha arbitrato la finale Inghilterra-Italia, è stato giudicato miglior arbitro di UEFA EURO 2020 da una giuria di qualità, nominata dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati” e dalla sezione AIA di Milano “Umberto Meazza-Giulio Campanati” e composta da giornalisti, dirigenti sportivi, esponenti del mondo arbitrale e grandi fischietti del passato. Il riconoscimento è stato istituito per la prima volta in occasione della FIFA World Cup Brasile 2014, per ricordare il Presidentissimo Giulio Campanati, arbitro internazionale, a capo dell’AIA dal 1972 al 1990, dirigente UEFA dal 1968 al 1992, scomparso nell’ottobre 2011. afp

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati” e dalla sezione AIA di Milano “Giuseppe Meazza-Giulio Campanati” con il patrocinio di FIGC e de La Gazzetta dello Sport, mira a riconoscere l’impegno e la dedizione del 23esimo in campo, proprio come ha fatto Giulio Campanati, che nel corso della sua lunga carriera si è speso per accrescere e rafforzare il movimento arbitrale in Italia e all’estero. Il vincitore delle edizioni della FIFA World Cup Brasile 2014 e dell’Europeo di Francia 2016 è stato l’italiano Nicola Rizzoli, mentre il Premio della terza edizione, in occasione dei Mondiali 2018, è andato all’arbitro argentino Nestor Pitana.

Il fischietto olandese classe 1973 Bjorn Kuipers, figlio e nipote d’arte in quanto padre e nonno erano arbitri, è arbitro internazionale dal 2006 ed è alla sua terza partecipazione agli Europei oltre ad aver partecipato a due fasi finali dei Mondiali. Verrà premiato a Milano durante la stagione sportiva 2021-22.