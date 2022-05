Premio Gentleman Serie A Digital Edition 2021/22: De Ligt, Skriniar e Tonali sul podio

CHI VINCERà?

I campioni di Juventus, Inter e Milan si contenderanno il premio: la cerimonia martedì 24 maggio alle ore 16 su Sportmediaset.it

Erano undici i giocatori in gara per il Gentleman Serie A Digital Edition 2021/22, avete votato su Sportmediaset.it e ora possiamo svelare il podio: saranno Matthijs De Ligt (Juventus), Milan Skriniar (Inter) e Sandro Tonali (Milan) a contendersi il premio per stabilire il calciatore più corretto dello scorso campionato. Per conoscere il vincitore basterà attendere ancora pochi giorni: martedì 24 maggio sarà svelata la classifica finale nella cerimonia condotta da Laura Barriales e Massimo Caputi che andrà in streaming su Sportmediaset.it alle ore 16. Getty Images

Due difensori e un centrocampista a tutto campo: ruoli non semplici, sempre in contrasto e in pressing, ma che l'olandese, lo slovacco e l'italiano interpretano al meglio e nel massimo del fair play, per questo hanno convinto gli utenti di Sportmediaset.it a posizionarli sul podio. Ora non resta che capire quale sarà l'ordine della classifica finale: appuntamento al 24 maggio!