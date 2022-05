Premio Gentleman Fair Play 2022 in diretta su Sportmediaset.it

Domani dalle 16 il grande evento: in conduzione Laura Barriales e Massimo Caputi

Martedì 24 maggio 2021, alle ore 16.00, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity, la ventiseiesima edizione del ‘Premio Gentleman Fair Play 2022’. In conduzione Laura Barriales e Massimo Caputi. Un'edizione straordinaria del Premio che in questa stagione premierà il Signore del Calcio di Serie A. © ufficio-stampa

Tre i finalisti più votati dai tifosi nel sondaggio promosso da Sportmediset.it.: Milan Skriniar, Matthijs De Ligt e Sandro Tonali. Due difensori e un centrocampista a tutto campo: ruoli non semplici, sempre in contrasto e in pressing, ma che l'olandese, lo slovacco e l'italiano interpretano al meglio e nel massimo del fair play, per questo hanno convinto gli utenti di Sportmediaset.it a posizionarli sul podio.

Nel corso della diretta verranno assegnati anche i premi Speciali Gentleman dedicati ad altre categorie. Tra i riconoscimenti: Premio Gentleman Serie A, Premio Gentleman Serie B, Premio Gentleman Lega Pro, Premio Lady Fair Play, Premio Uomo di Sport, Premio Miglior Gol Milan, Premio Miglior Gol Inter, Premio Gentleman Milan, Premio Gentleman Inter e il Premio Gentleman Juventus.