Premier League: tris al Liverpool e l’Arsenal torna in testa, ancora Scamacca-gol col West Ham

Guardiola chiama e Arteta risponde: l’Arsenal si aggiudica 3-2 il big match della nona giornata di Premier League contro il Liverpool e torna in testa alla classifica scavalcando il Manchester City. Spettacolo all’Emirates con i Gunners due volte in vantaggio ma sempre ripresi, serve un rigore di Saka per stendere i Reds che ora sprofondano a -14 dalla vetta. Sorride Scamacca, ancora in gol con il suo West Ham nel successo 3-1 sul Fulham. ARSENAL-LIVERPOOL 3-2 Vittoria e primo posto: nel big match della nona giornata Arteta prende tutto e fa sprofondare il Liverpool a -14 dalla vetta, con Klopp sempre più in crisi. Scavalcato il Manchester City del suo maestro Guardiola, ora distante un punto. Pronti via e dopo appena 58 secondi Martinelli punisce i Reds su splendido assist di Odegaard. Liverpool tramortito e Gunners in totale controllo, ma proprio quando il raddoppio è nell’aria arriva l’inaspettato pari di Nunez che sbuca alle spalle di Gabriel e in spaccata firma l’1-1. Klopp perde Dias, il migliore dei suoi, e il contraccolpo si concretizza a dieci secondi dalla fine del primo tempo, quando Saka mette dentro, tutto solo sul secondo palo, un cross di Martinelli. Avvio e chiusura di tempo shock per il Liverpool, ma l’inizio della ripresa sorride ai Reds grazie a Firmino, autore del 2-2 al 53’. L’Arsenal non ci sta e parte l’assalto, è dominio della squadra di Arteta che si getta in area con tutti gli uomini a disposizione, al 73’ dall’ennesima mischia arriva un calcio di rigore per fallo di Alcantara su Jesus: Saka trasforma e questa volta è il vantaggio definitivo. WEST HAM-FULHAM 3-1 Ancora Scamacca (al sesto gol stagionale) trascina il West Ham alla vittoria e gli Hammers prendono una bella boccata d’ossigeno staccando le zone basse della classifica. Successo in rimonta visto che è Pereira a portare avanti gli ospiti dopo appena cinque minuti, il rigore di Bowen alla mezz’ora pareggia i conti. Al 62’ arriva il vantaggio del West Ham proprio con Scamacca, che servito dall’altro ex Serie A Paquetà controlla sfiorando con la mano e poi beffa il portiere avversario con un pallonetto: l’arbitro rivede al Var e convalida. Nel recupero Antonio cala il tris su contropiede. CRYSTAL PALACE-LEEDS 2-1 Colpo salvezza del Crystal Palace che raggiunge proprio il Leeds in classifica a nove punti. Eppure, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 10’ con Struijk, ma passa meno di un quarto d’ora ed Edouard pareggia i conti. Il match è equilibrato e serve allora un lampo di Eze al 76’ a regalare tre punti fondamentali agli uomini di Vieira.