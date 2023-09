Inghilterra

I Blues non vanno oltre lo 0-0 in casa del Bournemouth, i Gunners vincono a Goodison Park grazie alla rete del belga al 69’

© Getty Images Il Chelsea non vince con il Bournemouth: finisce 0-0 al Vitality Stadium il match valido per la quinta giornata della Premier League 2023/2024. Nel primo tempo trova il palo Jackson, mentre al 49’ la punizione di Sterling trova la traversa. I Blues sono così a cinque punti in classifica. L’Arsenal invece vince 1-0 in casa dell’Everton grazie alla rete di Trossard (che al 69’ realizza su assist di Saka) e sale così a tredici punti.

BOURNEMOUTH-CHELSEA 0-0

Il Bournemouth ospita al Vitality Stadium il Chelsea di Pochettino, chiamato al cambio di marcia dopo un avvio di campionato non convincente. Nella sfida valida per la quinta giornata di Premier League 2023/2024 finisce 0-0 tra le due compagini. C’è Enzo Fernandez a sostenere il tridente composto da Mudryk, Sterling e Nicolas Jackson, mentre le Cherries si affidano a Solanke. Dopo 2’ è proprio l’argentino a effettuare il primo tiro in porta del match, mentre dieci minuti dopo il palo ferma una conclusione dalla distanza dell’ex Villarreal. La formazione di casa si fa vedere un paio di volte dalle parti di Sanchez, ma senza particolare efficacia. Ci prova ancora Gallagher alla mezz’ora, ma il primo tempo scorre fino al duplice fischio senza altri sussulti. La ripresa si apre con un altro legno per i Blues: al 49’ Sterling calcia molto bene un calcio di punizione dal limite, la palla colpisce la parte interna della traversa e arriva a Colwill, che realizza ma è in fuorigioco. Al 64’ Jackson serve ancora il difensore inglese a un passo dalla porta, ma il suo tentativo di conclusione viene murato da Neto. Al 78’ è un altro fallo dal limite dell’area a concedere la chance del vantaggio ai padroni di casa, ma il mancino di Billing termina di pochissimo a lato dopo una deviazione. Il portiere rossonero si oppone ancora al tentativo di Palmer nel finale e fissa il punteggio sullo 0-0. Quinto punto in campionato per il Chelsea, terzo per il Bournemouth.

EVERTON-ARSENAL 0-1

I Gunners hanno l’occasione di portarsi a meno due dalla vetta insieme a Tottenham e Liverpool, mentre i Toffees sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questa stagione. A Goodison Park è la formazione allenata di Arteta a spuntarla con il risultato di 0-1. Niente titolarità per Gabriel Jesus, c’è il tridente Saka-Nketiah-Martinelli dal primo minuto per gli ospiti, mentre Sean Dyche sceglie l’ex Udinese Beto come terminale offensivo. Dopo 19’ passa l’Arsenal ma il Var cancella il vantaggio: Nketiah lavora palla dopo un rimpallo, Fabio Vieira imbuca per Martinelli, che controlla e batte sul secondo palo Pickford, ma la posizione iniziale del numero 14 è in fuorigioco. Doppia beffa per il brasiliano, che subito dopo la rete negata è costretto ad uscire per un problema muscolare, al suo posto Trossard. L’Everton prova a ripartire e i londinesi cercano spazi per fare male, ma oltre ad un destro di Rice respinto sulla linea non riescono a creare altri grattacapi ai padroni di casa fino al 45’. Nel secondo tempo c’è subito una chance per Odegaard, che da ottima posizione calcia però centralmente. L’assedio dei Gunners non riesce a portare i risultati sperati, complici i continui salvataggi di Tarkowski e Branthwaite, mentre Danjuma risponde poco dopo l’ora di gioco con una conclusione dalla distanza. Il match si sblocca al 69’: gli ospiti muovono palla da calcio d’angolo, Saka viene servito da Vieira in area e appoggia per Trossard, che in corsa apre con l’interno sinistro sul secondo palo, dove Pickford non può arrivare. Il norvegese sfiora il raddoppio poco dopo in ripartenza ma calcia sul portiere inglese. Gli ultimi venti minuti sono divisi tra la gestione degli uomini di Arteta ed i tentativi di rendersi pericolosi del team di Liverpool, ma il punteggio resta invariato. L’Arsenal sale così a 13 punti in classifica, mentre resta ad una sola lunghezza l’Everton.