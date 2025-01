Premier, Newcastle crolla in casa con il Bournemouth

Sconfitta interna pesante per il Newcastle, che crolla 4-1 in casa contro il Bournemouth nella gara valida per la 22/a giornata di Premier League. Ospiti scatenati con la doppietta di Kluivert nel primo tempo, inframezzata dal gol di Bruno Guimaraes per il momentaneo 1-1, nella ripresa nel recupero ancora Kluivert firma la tripletta personale prima della rete di Kerkez del definitivo 4-1. Il Bournemouth si rilancia così in chiave qualificazione Champions salendo a quota 37 punti, al quinto posto, mentre i Magpies restano quarti con 38 punti.