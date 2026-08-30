Lecce, Di Francesco: "Roma avversario importante, dobbiamo essere bravi a contenerli"

30 Ago 2026 - 16:16
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Non può e non potrà mai essere una gara come le altre. Eusebio Di Francesco sfida la Roma, formazione che suscita i ricordi più intensi della sua parentesi calcistica, sia come giocatore, che come team manager e allenatore. Sette anni difficili da dimenticare. Ma domani al Via del Mare, sold out e con il nuovo record di abbonati per il debutto casalingo del suo Lecce, sentimenti ed emozioni saranno messi da parte. "Non posso dire come la sto preparando - dichiara il tecnico -. Malen ha segnato tre reti, Dybala attraversa una condizione straordinaria, dunque risulta difficile da affrontare. Gasperini dà una fortissima identità, noi dobbiamo essere bravi a contenere le loro qualità. In termini di valori la Roma è una squadra importante". La bella e convincente vittoria di Venezia potrebbe indurlo a riproporre il medesimo schieramento: "Squadra che vince non si cambia? E' un'affermazione ormai antica - sottolinea Di Francesco -. Abbiamo fatto tante cose bene, altre sono da migliorare, come l'approccio nella fase iniziale di gara, dove siamo stati bravi a soffrire. Son valutazioni che faccio, partire con una vittoria crea entusiasmo e lo si è visto anche nella bella risposta degli abbonati". Il mercato gli ha regalato Ilic e Fatah, uomini che potrebbero trovare spazio già contro i capitolini. "Ilic ha qualità in regia e può essere pericoloso quando attacca, è bravo a legare il gioco ed alza la qualità del centrocampo - afferma l'allenatore -. Si è allenato tutta la settimana con noi, l'ho visto sveglio: ha qualche minuto. Fatah ha del talento, ma è reduce da un lungo stop: vediamo come si metterà la gara". E con il pieno recupero di Berisha il centrocampo giallorosso comincia a prendere forma: "Lo convocherò per la gara contro la Roma, ormai è rientrato col gruppo, e dalla prossima settimana riuscirà a fare tutto con la squadra - sottolinea -. Abbiamo alzato la qualità in mezzo al campo e non dobbiamo perdere il dna di difendere insieme". Infine un pensiero su Ilic, che potrebbe risultare il valore aggiunto della stagione: "E' stata una mia richiesta, so quello che ci può dare e volevo mettere un giocatore in più per essere meno rigidi nelle scelte e avere un maggior numero di titolari. Lui è diverso dagli altri, ha caratteristiche importanti, ma deve trovare continuità e convinzione. Mi auguro che Lecce sia il posto giusto per le sue qualità", conclude Di Francesco.

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