Premier League: Leicester ko in casa dell’Everton, Aubameyang trascina l’Arsenal

INGHILTERRA

Il Leicester conferma il proprio periodo negativo e dopo l’eliminazione in Fa Cup contro il Chelsea cade in casa dell’Everton: Toffees a segno con Richarlison e rigore di Sigurdsson, alle Foxes non basta Iheanacho. Dominio Arsenal contro il Norwich, travolto 4-0: Aubameyang fa doppietta, in gol anche Xhaka e la meteora nerazzurra Cedric Soares. Risale in classifica il Newcastle, che batte 4-1 a domicilio il Bournemouth.

EVERTON-LEICESTER 2-1

Reduce dalla sconfitta in Fa Cup contro il Chelsea, il Leicester conferma il periodo stagionale non brillante e cade a Goodison Park davanti a un Everton capace di sfruttare al massimo un gran primo tempo. La squadra di Ancelotti va in vantaggio alla prima occasione utile, al 10’: splendida la volata di Anthony Gordon sulla sinistra, il classe 2001 mette al centro un cross basso che Richarlison è bravissimo a concretizzare battendo Schmeichel per l’1-0. L’Everton è in controllo totale e raddoppia dopo appena sei minuti: Ndidi colpisce il pallone con la mano in area, dopo il lungo consulto al Var l’arbitro Coote concede un calcio di rigore che Sigurdsson non sbaglia. Nella ripresa le Foxes entrano con un altro spirito e accorciano al 51’: è la dea fortuna ad aiutare il nuovo entrato Iheanacho, che colpisce col volto il pallone che Holgate prova a rinviare e porta a casa l’1-2. Il Leicester preme e si avvicina più volte al pareggio, prima con un pasticcio tra Pickford e Keane, con quest’ultimo che salva sulla linea, e poi ancora con Iheanacho che da pochi metri spreca una grande azione di Vardy. Nonostante l’assalto finale è l’Everton a portare a casa la vittoria: sette i punti nelle ultime tre partite per gli uomini di Ancelotti, che continuano a sperare nell’Europa. Ben diverso il ruolino del Leicester: solo due i punti conquistati negli ultimi tre match e corsa Champions che inizia a farsi complicata.

ARSENAL-NORWICH 4-0

Tutto facile per i Gunners di Mikel Arteta, che conquistano la seconda vittoria consecutiva (terza se si considera la Fa Cup) e restano in corsa per un posto in Europa. Il Norwich in realtà inizia bene, con Godfrey che colpisce un palo al 21’ con una bomba dai trenta metri, ma crolla di lì a poco: l’Arsenal prende le misure all’incontro e passa al 33’, quando il portiere ospite Tim Krul sbaglia clamorosamente il controllo del pallone in area e se lo fa ‘scippare’ da Aubameyang, che segna l'1-0. Il gol stordisce il Norwich che subisce il raddoppio della squadra di casa dopo soli cinque minuti: stavolta Aubameyang si traveste da uomo-assist e serve Xhaka in area, lo svizzero è freddo e preciso davanti a Krul e mette a segno il 2-0. La reazione ospite si limita a una punizione dal limite di McLean respinta da Emiliano Martinez, ma nella ripresa l’Arsenal conferma di essere semplicemente superiore e chiude i conti fra il 67’, quando Aubameyang fa doppietta sfruttando l’ennesimo errore difensivo dei Canaries, e l’80’ quando Cedric Soares, meteora dell’Inter, cala il poker con una gran botta da fuori area. L’Arsenal scavalca momentaneamente il Tottenham al settimo posto, il Norwich resta invece ultimo ed è sempre più vicino alla retrocessione in Championship.

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE 1-4

I Magpies dimenticano la sconfitta in Fa Cup contro il Manchester City travolgendo un Bournemouth inguardabile in una partita decisamente a senso unico. La squadra di Steve Bruce va in rete dopo appena 4 minuti con Dwight Gayle, che concretizza nel migliore dei modi un errore difensivo e firma il suo centesimo gol da professionista. Il raddoppio arriva al 31’ con Longstaff, che sfrutta un’azione spettacolare di Saint-Maximin e batte Ramsdale. Dopo una rete annullata alle Cherries a inizio secondo tempo, per fuorigioco di King, i Magpies mettono in ghiaccio i tre punti al 57’: il solito, scatenato Saint-Maximin s’invola sulla sinistra e serve Almiron, che entra in area e batte il portiere avversario con un destro preciso. Non è ancora finita, però, perché al 74’ c’è gloria anche per Valentino Lazaro, austriaco di proprietà dell’Inter che i Magpies potranno riscattare a fine stagione, che firma il 4-0 in contropiede. Nel finale Gosling segna il gol della bandiera ma è troppo poco, troppo tardi. Con la vittoria il Newcastle continua una grande risalita: sono 11 i punti conquistati nelle ultime cinque partite. Trema invece il Bournemouth, che resta in zona retrocessione dopo la sesta sconfitta nelle ultime sette.