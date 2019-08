Buona la prima per l'Arsenal in campionato. I Gunners espugnano Newcastle 1-0 nell'incontro valido per la giornata di apertura della Premier League 2019-20. A regalare i primi tre punti a Emery è la rete di Aubameyang al 58'. Pareggio a reti inviolate, invece, tra il Leicester e il Wolverhampton di Patrick Cutrone. L'ex attaccante del Milan ha fatto il suo debutto nel finale, entrando al 76' al posto di Joda.