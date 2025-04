Il Newcastle di Sandro Tonali travolge per 5-0 il Crystal Palace, in una gara valida per la 29/a giornata della Premier League inglesi. Le reti di Murphy al 14', poi autogol di Guehi al 38', ancora Barnes al 45'+2', Schar al 45'+8' e Isak al 58'. Con questa vittoria il Newcastle consolida il suo terzo posto in classifica con 59 punti in piena zona Champions League.