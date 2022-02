Premier League: il City non sbaglia, harakiri Tottenham

INGHILTERRA

La squadra di Guardiola supera 2-0 il Brentford, quella di Conte perde 3-2 in casa con il Southampton

Nel turno infrasettimanale di Premier League, il Manchester City non sbaglia e batte 2-0 il Brentford con il rigore di Mahrez (40') e la rete di De Bruyne (69'), confermandosi sempre più in vetta. Il Tottenham di Antonio Conte, invece, cade 3-2 in casa con il Southampton: inutili l'autogol di Bednarek (18') e la rete di Son (70'), i Saints si impongono grazie a Broja (23'), Elyounoussi (79') e Adams (82'). Divertente 3-3 tra Aston Villa e Leeds.

MANCHESTER CITY-BRENTFORD 2-0

Il Manchester City riprende la corsa in vetta in Premier League e, dopo l'1-1 con il Southampton, batte 2-0 il Brentford, confermandosi sempre più in vetta alla classifica. I campioni d'Inghilterra in carica si riversano subito in attacco, ma costruiscono la più clamorosa occasione soltanto al 35', con il controllo e destro in area di Laporte dopo la sponda da calcio di punizione di Dias. Cinque minuti dopo, però, il City passa, con Sterling che si guadagna su Rasmussen il calcio di rigore trasformato da Mahrez, che spiazza Raya e firma l'1-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa, Cancelo ci prova di destro dopo una serpentina in area, ma Raya si accartoccia e para. Il Brentford, però, non sta solo a guardare e crea qualche pericolo: uno arriva allo scoccare dell'ora di gioco, con il destro in area di Onyeka troppo debole per impensierire Ederson. La partita, però, si chiude al 69': Raya serve Sterling che spara addosso al portiere ospite, ma sul pallone si avventa De Bruyne che di destro firma il 2-0 che fa scorrere con 20 minuti d'anticipo i titoli di coda. La formazione di Guardiola deve solo condurre in porto il successo numero 19 in 24 partite: Liverpool momentaneamente a -12, anche se con due partite in meno. Quinto ko di fila, invece, per il Brentford, che resta a quota 23 e viene agganciato dal Leeds al quattordicesimo posto.

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON 2-3

Clamoroso harakiri del Tottenham, che fallisce l'occasione di agganciare il Manchester United al quinto posto e perde 3-2 in casa contro il Southampton, che dopo il City ferma anche Antonio Conte. Padroni di casa avanti al 18': cross di Hojbjerg e Bednarek, nel tentativo di anticipare Son, insacca nella propria porta l'1-0 per i padroni di casa. Il vantaggio degli Spurs, però, dura appena cinque minuti, visto che esattamente a metà primo tempo i Saints pareggiano con la zampata da pochi passi di Broja su cross dalla sinistra di Perraud. I londinesi si riportano però in vantaggio al 70': Kane serve Lucas, che mette al centro un pallone perfetto e solo da spingere in rete per Son, che firma il 2-1. Come nel primo tempo, però, gli ospiti replicano immediatamente e, all'80', trovano il 2-2; dopo un'occasione per Broja, è poi Elyounoussi, di testa su cross di Ward-Prowse, a firmare il secondo pareggio battendo Lloris. I Saints, però, non si fermano e tre minuti dopo trovano addirittura la rimonta grazie ad un'altra incornata: quella di Adams, che firma il clamoroso 3-2 in favore della formazione di Hasenhuttl. Nel recupero, precisamente al 93', sembra arrivare il 3-3, ma il tap-in di Bergwijn viene annullato per fuorigioco: festeggia il Southampton, mastica amaro Antonio Conte, che resta a quota 36 a -4 dalla zona Champions, anche se il West Ham quarto ha tre partite in più rispetto agli Spurs.

ASTON VILLA-LEEDS 3-3

Divertente 3-3 tra Aston Villa e Leeds, con Bielsa che centra un'importante rimonta per conservare i 6 punti di vantaggio sul Norwich terzultimo. Proprio gli ospiti passano dopo 9 minuti con James, ma la risposta dei Villans è veemente: nel giro di 13 minuti, infatti, arrivano tre reti, segnate da Coutinho (30') e Ramsey, che con una doppietta tra il 38' e il 43' regala il doppio vantaggio agli uomini di Gerrard. Prima dell'intervallo, però, James trova la sua seconda rete di giornata accorciando le distanze e, al 63', arriva il definitivo 3-3 con Llorente. Il pareggio soddisfa più l'Aston Villa, che si porta a 27 e resta a +10 sulla zona retrocessione, contro il +6 del Leeds di Bielsa.

NORWICH-CRYSTAL PALACE 1-1

Finisce 1-1 tra Norwich e Crystal Palace: un pareggio sicuramente più utile alle Eagles, che restano a +8 sul terzultimo posto occupato proprio dalla formazione di Smith. I padroni di casa passano in vantaggio già al primo minuto con il solito Pukki, che riceve da Idah e insacca. Gli uomini di Vieira pareggiano allo scoccare dell'ora di gioco con Zaha, che però tre minuti dopo sbaglia il calcio di rigore provocato da Aarons e non inquadra neanche lo specchio della porta, perdonando il gialloverdi. L'1-1 resiste fino alla fine e al triplice fischio, nonostante il penalty sbagliato, può essere più soddisfatto il Crystal Palace, tredicesimo con 25 punti contro i 17 del Norwich.