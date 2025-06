Udinese, Deulofeu: "Più che infortunato mi sento disabile. Non so se potrò giocare di nuovo"

Il futuro? "Durante tutto questo periodo c'è tempo per tutto, e ho pensato molto anche al ritiro. Quello che ho chiaro è che voglio rimanere coinvolto nel mondo del calcio perché questa è la mia vita. Non so se potrò giocare di nuovo, ma so bene che il calcio è la mia vita. Non riesco a giocare da più di due anni e mezzo. Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, complicato da un'infezione alla cartilagine. Mi sto allenando e mi sto preparando per tornare, ma non posso darmi delle scadenze".