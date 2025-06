Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, si è sottoposto a un intervento di tonsillectomia. Il calciatore biancoceleste, come reso noto dalla società in una nota, sta già seguendo il decorso post-operatorio e nei prossimi giorni sarà dimesso. Nessun problema, quindi, per la ripresa degli allenamenti, fissata per il 14 luglio, quando la Lazio inizierà il ritiro per la stagione 2025/26 nel centro sportivo di Formello alla guida del tecnico Maurizio Sarri.