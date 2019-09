Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i vertici del Manchester City avrebbero deciso di avanzare una proposte alle altre squadre di Premier League: dare la possibilità di acquistare giocatori di altri campionati fino al termine di agosto. In questo modo nessuna squadra inglese potrà togliere un giocatore a un avversaria a campionato già iniziato, ma allo stesso tempo avrà la possibilità di portare in Premier calciatori che militano in altri campionati. La proposta ora verrà discussa: affinché venga approvata serve che almeno undici club diano il loro consenso.