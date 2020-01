Premier, il Liverpool fa il vuoto: Salah e Mané stendono lo Sheffield Utd

INGHILTERRA

Anfield continua a essere un perfetto alleato per il Liverpool, che vince anche la sua prima partita del 2020. Il 2-0 contro lo Sheffield vale infatti l’undicesimo successo casalingo per gli uomini di Klopp su undici gare disputate in questa Premier League, per un totale di 19 trionfi su 20 in campionato, e Leicester rispedito a -13 (e con ancora un match da giocare). Il dominio dei Reds per novanta minuti si concretizza nelle reti di Salah (4’) e Mané (64’).

Anno nuovo, abitudini vecchie. E sono abitudini più che piacevoli per il Liverpool, che ottiene la vittoria numero 19 in Premier League, continua a essere implacabile in casa (11 successi su 11) e continua a condurre inesorabilmente la vetta del campionato inglese a +13 sul Leicester secondo, con ancora una partita da disputare. A parte il Manchester United, tutti sono usciti con le ossa rotte da una sfida contro gli uomini di Klopp. Non passano nemmeno quattro minuti di gioco e i Reds si portano già in vantaggio. Tutto nasce da una bell’azione sulla corsia di sinistra: lancio in profondità di Van Dijk per Robertson che va al cross verso il centro dell’area dove trova Mohamed Salah che, posizionato a tre metri dalla linea di porta, insacca senza problemi alle spalle di Henderson. Si tratta del decimo sigillo stagionale in Premier League per l’attaccante egiziano. Non c’è di fatto partita ad Anfield Road, perché i Reds vanno a un passo dal 2-0 all’11’: lancio di Jordan Henderson per il destro al volo di Salah, che trova però la pronta risposta di Dean Henderson, il quale riesce a respingere la conclusione dell’ex romanista grazie a uno straordinario riflesso. Wijnaldum, da buona posizione, calcia col destro a giro senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta; poi, due minuti più tardi, Mané si allarga e va al cross per Firmino che, contrastato da un difensore avversario, manca il colpo di testa da distanza ravvicinata. Alla mezz’ora Salah sfiora la doppietta personale, ma trova un’altra grande parata di Dean Henderson, abile a salvarsi in corner sul sinistro potentissimo scagliato dal campione africano dal limite dell’area. Il monologo rosso prosegue incontrastato anche nella ripresa. Il destro a giro di Firmino sfiora il palo alla sinistra del portiere dello Sheffield, Van Dijk colpisce il palo, ma al 64’ il raddoppio è meritatamente servito. Triangolo tra Sadio Mané e Salah, con l’egiziano che restituisce palla al compagno che, di punta, cerca di battere Dean Henderson; quest’ultimo respinge, ma il numero 10 è il più lucido sulla ribattuta e non può sbagliare a porta vuota da zero metri. Nel finale il senegalese manca il tris, ma l’estremo difensore avversario copre bene il primo palo. Un’altra festa per i tifosi Reds è già cominciata; il titolo di campione d’Inghilterra per il Liverpool è sempre più vicino, trent’anni dopo l’ultima volta.