PREMIER, DE BRUYNE E HAALAND I PIÙ PAGATI CON OLTRE 20 MLN L'ANNO

Il giocatore che guadagna di più dell'intero campionato inglese è Kevin de Bruyne, arriva a 24,79 milioni di euro all'anno. Il suo compagno di squadra al City, Erling Braut Haaland, segue al secondo posto con 23,24 milioni di euro. Sono i dati forniti da Spotrac sugli stipendi della Premier League dove tra i primi posti ci sono poche novità rispetto ad altre stagioni. Vicino c'è Casemiro, che arriva a 21,69 milioni di euro nelle file del Manchester United, dopo aver lasciato il Real Madrid. Al quarto posto c'è Mohamed Salah, che guadagna la stessa cifra del brasiliano. Raheem Sterling chiude la Top-5 è con uno stipendio annuo di 20,14 milioni di euro. Bisogna cercare piuttosto in basso nella classifica per trovare poi Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, che raggiunge i 10,90 milioni di euro a stagione e si scende fino al 44° posto per trovare il primo calciatore che non appartiene a un famoso club dei Big Six, ovvero Bruno Guimaraes con 9,92 milioni di euro a campagna secondo Spotrac.