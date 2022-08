Premier - Super-Mitrovic non basta, Nunez e Salah firmano il pari del Liverpool: 2-2 col Fulham

INGHILTERRA

Nel nuovo Craven Cottage i Reds riacciuffano per due volte i padroni di casa trascinati dall'attaccante serbo

© afp Inizia con una sorpresa il cammino in Premier League del Liverpool: nel nuovo Craven Cottage i Reds si fanno fermare sul 2-2 dal Fulham neopromosso. Mitrovic apre le marcature al 32' di testa, poi nella ripresa Núñez entra e pareggia al 64'. Otto minuti dopo, Van Dijk stende in area Mitrovic e il serbo trova la doppietta su rigore (72'), ma all'80' Salah riprende i Cottagers con un tap-in da pochi passi. Klopp scivola subito a -2 dall'Arsenal.

FULHAM-LIVERPOOL 2-2

Inizia con un mezzo passo falso la Premier League del Liverpool. I Reds, freschi vincitori del Community Shield, non vanno infatti oltre il 2-2 nel nuovo Craven Cottage contro il neopromosso Fulham e devono rimandare l'appuntamento con la prima vittoria nel campionato inglese. I padroni di casa partono decisamente meglio e con il pressing approfittano degli errori in uscita degli uomini di Klopp, che conferma la squadra che ha battuto 3-1 al King Power Stadium il City ad eccezione del ritorno tra i pali di Alisson. I Cottagers fanno le prove generali per il vantaggio e, dopo una rete annullata a Luis Diaz per fuorigioco di Robertson, il Fulham passa: cross dalla destra di Tete e colpo di testa vincente di Mitrovic, che firma l'1-0 al 32'. Gli uomini di Klopp cercano subito il pareggio, sfiorato da Luis Diaz che centra il palo con un sinistro in area da posizione angolata. Nella ripresa, Klopp cala subito l'asso Darwin Núñez, ma i padroni di casa si divorano il raddoppio con il legno colpito da Kebano. L'ex Benfica sbaglia due occasioni, ma la terza è quella vincente: assist dalla destra di Salah e colpo di tacco dell'uruguaiano per l'1-1 al 64'. Nel momento in cui sembra potersi concretizzare la rimonta della formazione di Klopp, ecco che il Fulham torna in vantaggio: al 72', Van Dijk stende in area Mitrovic, che dal dischetto regala il 2-1 ai suoi segnando la sua personale doppietta. Il Liverpool, però, reagisce e 8 minuti dopo trova il 2-2 con il tap-in da pochi passi di Salah. Nel recupero, Henderson colpisce la traversa sfiorando la clamorosa rimonta, ma il forcing finale non basta: subito un mezzo passo falso per il Liverpool, che scivola a -2 dall'Arsenal. Ottimo ritorno in Premier League, invece, per il Fulham.