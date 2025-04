Prefetto di Catanzaro vieta trasferta ai tifosi del Palermo

Il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha adottato un'ordinanza di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo, in occasione della partita di calcio di Serie B Catanzaro - Palermo, in programma il 26 aprile. Il provvedimento, riferisce la prefettura, "è stato adottato in seguito alle risultanze dell'analisi svolta dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha evidenziato elevati profili di rischio in ragione della rivalità tra le tifoserie, sfociata in passato in turbative ed episodi di intemperanza". "Non potevamo fare altrimenti - ha dichiarato il prefetto Castrese De Rosa - dopo gli episodi di violenza avvenuti tra le opposte tifoserie durante lo scorso campionato e, più recentemente, in occasione delle concomitanti trasferte degli ultras catanzaresi e siciliani. L'auspicio è che queste misure possano servire ad evitare, per il futuro, l'adozione di analoghi provvedimenti. Le partite di calcio devono essere occasioni di svago e di divertimento, non momenti in cui sfogare rancori e violenze".