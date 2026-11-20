Un grande nome dello sport internazionale arriva in Italia per vestire la maglia dei Macron Warriors Sabbioneta. La società lombarda annuncia l'ingaggio di Jon Bolding, capitano della Nazionale inglese di powerchair football, considerato uno dei migliori interpreti al mondo di questa disciplina. Un'operazione di straordinario valore sportivo che rafforza la squadra rossoblù e porta nel nostro campionato un atleta dal palmarès e dall'esperienza internazionale di primissimo piano.
Con la maglia della Nazionale inglese ha partecipato a diverse edizioni della Coppa del Mondo, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Tra i risultati più prestigiosi spicca la conquista del titolo europeo nel 2019, quando l'Inghilterra superò in finale la Francia, allora campione del mondo in carica. Nel 2023, ai Mondiali disputati in Australia, Bolding ha guidato nuovamente la Nazionale inglese fino alla finale, conclusa con il secondo posto dopo la sconfitta ai rigori contro la Francia.