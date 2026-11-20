Matteo Gabbia ha preso parte alla cerimonia di consegna dei Premi GLGS, svoltasi presso la Sala delle Colonne di Banco BPM. Nel corso dell’evento è stato conferito un premio alla memoria di Franco Baresi, ritirato da Giannandrea Baresi. “Come persona soprattutto, oltre che come calciatore, è stata una figura fondamentale per la società Milan, per noi ragazzi che in questo momento stiamo cercando di essere all'altezza più possibile di quello che ha rappresentato lui per questi colori. Quello che a me fa ogni volta emozionale è sentire i racconti delle persone che l'hanno vissuto da vicino: si sente, si percepisce la grandezza che ha raggiunto prima di tutto come uomo e questa è la cosa che più di tutto mi fa emozionare”, ha detto.
Su Baresi: “Io penso che Franco sia una leggenda, e penso che Fondazione Milan racchiuda la bellezza dell'importanza che ha avuto lui come uomo e come calciatore. Ho avuto la fortuna di partecipare all'incontro settimana scorsa con i bambini che giocavano a Calcio Seduto e mi sono emozionato perché ho visto nei loro volti e nei loro occhi la gioia, il piacere di giocare e divertirsi, la voglia di riuscire a competere tra di loro e sono sicuro che Franco sarebbe stato orgoglioso di quello che è riuscito a creare insieme alla società”.
Il difensore ha anche portato un regalo per ricordare questo momento: una maglia di Baresi con cui tutti i dipendenti del Milan entreranno domenica a San Siro per Milan-Frosinone, partita di cui Fondazione Milan è Match Chariry Partner.