Su Baresi: “Io penso che Franco sia una leggenda, e penso che Fondazione Milan racchiuda la bellezza dell'importanza che ha avuto lui come uomo e come calciatore. Ho avuto la fortuna di partecipare all'incontro settimana scorsa con i bambini che giocavano a Calcio Seduto e mi sono emozionato perché ho visto nei loro volti e nei loro occhi la gioia, il piacere di giocare e divertirsi, la voglia di riuscire a competere tra di loro e sono sicuro che Franco sarebbe stato orgoglioso di quello che è riuscito a creare insieme alla società”.