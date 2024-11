Roberto Martinez dovrà far a meno di due giocatori in vista delle prossime sfide di Nations League. Il tecnico dei lusitani non avrà a disposizione Matheus Nunes e Pedro Gonçalves, dichiarati non idonei dallo staff medico della Federazione a causa di infortuni subiti nei rispettivi club. A sostituirli ci sarà soltanto Samuel Costa del Maiorca, riducendo così la rosa a 25 giocatori.