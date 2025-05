Portogallo, il figlio di Cristiano Ronaldo convocato dall'under 15 del Portogallo

Da Cristiano a Cristiano Junior: nel Portogallo continua la dinastia dei Ronaldo. Il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo, Cristiano dos Santos, meglio noto come Cristiano Junior, è stato convocato per la prima volta nella nazionale Under 15 del Portogallo per giocare in un torneo internazionale in Croazia, ha annunciato la Federcalcio portoghese (Fpf). Il ragazzo, che come il padre gioca per il club saudita dell'Al-Nassr, ha fatto esperienza anche nelle giovanili del Manchester United e della Juventus.