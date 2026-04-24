Portogallo: assolto dopo 10 anni il Benfica calcio in un processo per fondi neri

24 Apr 2026 - 08:25

La Società sportiva del Benfica, insieme al suo ex presidente Luís Filipe Vieira e ad altri imputati nel processo noto come "Saco Azul" (espressione portoghese per "fondi neri"), sono stati assolti in primo grado a circa dieci anni dall'inizio dell'inchiesta. Il Pubblico ministero ha annunciato che farà ricorso. Il processo riguardava un presunto sistema fraudolento basato su contratti fittizi stipulati tramite la società Questão Flexível, dell'imprenditore José Bernardes. Secondo l'accusa, attraverso questo sistema sarebbero stati sottratti dalle casse del club circa 1,8 milioni di euro, ma per i giudici non è stato possibile accertare le responsabilità individuali degli imputati. L'attuale presidente del Benfica, l'ex calciatore Rui Costa, si è detto molto soddisfatto dell'esito della vicenda. "Questa è una vittoria per il Benfica, prima di tutto", ha dichiarato. "Sono stati dieci anni di un processo che si conclude con l'esito che desideravamo e speravamo. Nello sport, ne va molto di più della semplice immagine pubblica". Soddisfatto anche Luís Filipe Vieira, che nel 2021 si è dovuto dimettere dalla presidenza del club dopo la detenzione avvenuta nell'ambito di un'altra inchiesta, "Operazione cartellino rosso", in cui è indagato per operazioni immobiliari sospette e movimenti finanziari relativi ad acquisti e cessioni di oltre 50 calciatori, avvenuti tra il 2012 e il 2020.

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