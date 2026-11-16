Politico: "L'Unione dei club medio-piccoli denuncia l'Uefa all'Antitrust europea"

16 Nov 2026 - 12:59
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L'organo di governo del calcio europeo, l'Uefa, e il suo gruppo rappresentativo riconosciuto dei club, l'Efc, sono stati oggetto lunedì di una denuncia antitrust presso l'Ue da parte di un'organizzazione emergente che rappresenta le squadre non d'élite. Lo riposta Politico nella sua edizione online europea. L'Unione dei Club Europei (Uec) - scrive Politico - ha contestato un accordo in base al quale l'Uefa riconosce l'European Football Clubs (Efc) come "l'unico organismo" che rappresenta i club calcistici europei. Chiede alla Commissione europea di verificare se tale patto di esclusiva violi le norme dell'UE contro gli accordi anticoncorrenziali e l'abuso di posizione dominante. L'Uec sostiene che la rappresentanza esclusiva, unita a quelli che definisce diritti di voto ineguali all'interno dell'Efc, consenta ai club di punta di definire regole che influenzano l'intero sistema calcistico europeo, aiutando squadre di vertice come il Paris Saint-Germain o il Bayern Monaco a consolidare il proprio vantaggio in un settore che genera decine di miliardi di euro di ricavi annuali. "La domanda è semplice: chi ha voce in capitolo sulle regole che determinano il futuro di ogni club? Oggi un'unica federazione detiene tale potere per tutti i club europei, mentre la maggior parte dei club non ha alcuna voce in capitolo", ha affermato Dennis Gudasic, amministratore delegato della Lokomotiv Zagabria in Croazia e segretario generale dell'Uec. La direzione generazione Concorrenza della Commissione, osserva tuttavia politico, si è storicamente mostrata riluttante ad avviare indagini sui casi relativi al calcio, considerandoli politicamente delicati, secondo quanto riferito da alti funzionari attuali ed ex funzionari del dipartimento.

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