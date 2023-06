Plusvalenze Juve: Agnelli presenta ricorso al Tar contro i 2 anni di squalifica

LA DECISIONE

L'ex presidente bianconero contro i due anni di squalifica decisi dal Collegio di garanzia del Coni

© Getty Images L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che ha sancito per lui due anni di squalifica per la vicenda plusvalenze. Lo apprende l'Ansa. Proprio oggi scadevano i termini per presentare appello alla giustizia amministrativa. A guidare il team di legali di Agnelli in questo ambito è l'avvocato Vittorio Angiolini.



È fissato invece per il 27 giugno (slittato dal 15 giugno) il processo davanti al Tribunale federale nazionale della Figc nei confronti di Agnelli sul caso della cosiddetta manovra stipendi. L'ex presidente della Juve è stato l'unico a non accettare il patteggiamento tra i dirigenti bianconeri lo scorso 30 maggio, quando invece anche il club ha patteggiato una sanzione di oltre 700mila euro chiudendo ogni pendenza davanti alla giustizia sportiva italiana.