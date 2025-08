Playoff Conference League, Fiorentina contro vincente Polyssia-Paksi

La Fiorentina affronterà nei playoff di Conference League, in programma il 21 e 28 agosto, la vincente della sfida tra gli ucraini del Polyssia e gli ungheresi del Paksi. Questo l'esito del sorteggio di oggi avvenuto a Nyon, in Svizzera. La gara di ritorno della Fiorentina, si giocherà a Reggio Emilia presso il Mapei Stadium, nell'impianto di casa del Sassuolo, per via della ristrutturazione del 'Franchi'. Gli ucraini del Polyssia hanno scelto il campo di Presov, in Slovacchia, per la loro gara di andata, nello stesso luogo dove sono state disputate anche alcune partite del recente Europeo U21.