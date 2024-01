Play-off "salvezza-promozione" e reintroduzione della Serie C2: ecco le proposte per la riforma del calcio italiano

L'IDEA DI GRAVINA

Le iniziative potrebbero essere accettate dai club più piccoli che avrebbero maggior visibilità nonostante la riduzione del numero di posti a disposizione nei principali campionati

© Getty Images L'11 marzo sarà probabilmente la giornata decisiva per la nuova riforma del calcio italiano con la Serie A pronta a passare da 20 a 18 squadre. Per quanto la proposta andrebbe importo soltanto a partire dal 2030, quest'ultima non è piaciuta ai club più piccoli che avrebbero già posto il loro veto impedendo così di raggiungere i quattordici voti necessari per dare il via libera. Nei palazzi della FIGC si starebbe già lavorando per una soluzione più "soft" che potrebbe superare questo scoglio e riguarderebbe l'introduzione di una sorta di play-off "salvezza-promozione", simile a quanto accade da anni in Germania.

Partendo dal presupposto che l'ultima classificata finirebbe per esser retrocessa nella categoria inferiore e la prima promossa direttamente, per gli altri posti a disposizione si aprirebbe un tabellone di spareggi che a fine stagione coinvolgerebbero sia le squadre in lotta per la salvezza che quelle decise a raggiungere il livello superiore.

Una soluzione che incrementerebbe lo spettacolo aumentando così i ricavi sia a livello di botteghino che di diritti televisivi, mantenendo presumibilmente l'attuale numero di partite disputate in stagione nonostante la riduzione del numero di partecipanti ai campionati. Il tutto partirebbe dopo una stagione di assestamento che prevedrebbe più retrocessioni e meno promozioni al fine di raggiungere le 18 squadre proposte e dare così vita al nuovo format dei campionati professionistici.

Per evitare un "muro contro muro" soprattutto da parte delle società di Serie C che vedrebbero calare notevolmente le possibilità di rimanere nel mondo dei professionisti complice la scomparsa di ben quarantadue posti, si starebbe pensando a reintrodurre un nuovo campionato "semi-professionistico" simile alla Serie C2, attiva dal 1978 al 2015. Ciò scongiurerebbe la "discesa" fra i dilettanti anche di club storici del calcio italiano e diminuirebbe così il potere nelle mani della Lega Dilettanti.