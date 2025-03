Pisilli: "La maglia della Roma va meritata"

Niccolò Pisilli ha parlato del presente e del futuro con la Roma. Fra gli argomenti trattati, anche la possibilità di rimanere in un club per molti anni come hanno fatto diversi calciatori in passato: "Penso di sì, ma le cose vanno meritate. La Roma va meritata. Spesso poi la scelta non è del giocatore, bisogna essere tutti d'accordo, bisogna dimostrare il proprio valore tutti i giorni sul campo. Se uno rende e vuole rimanere in un posto e la società è felice, certo che si può fare".