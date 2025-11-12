Pisa, Touré: "Giardino ha predetto il mio gol con la Cremonese"

Un gol a suo modo già storico. Idrissa Touré ha messo la firma sulla prima vittoria del Pisa dal suo ritorno in Serie A. Una rete che già nei giorni precedenti alla sfida con la Cremonese: "Me lo sentivo, già dal giorno prima", racconta il 27. Che poi regala un retroscena: "Gilardino mi aveva detto che avrei segnato e di credere in queste cose. Durante la partita e, soprattutto nell’intervallo, ho parlato da solo ripetendomi che avrei segnato. Sono molto contento che ciò sia successo, proprio come volevo. Contento anche per Tramoni per il grande assist. Non avrei potuto immaginare di meglio“.