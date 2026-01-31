Como, Fabregas: "Contro l'Atalanta servirà più benzina"

Professione di umiltà di Cesc Fabregas alla vigilia di una sfida difficile per il Como che affronta domani l'Atalanta. "Sono molto soddifatto - dice in conferenza stampa parlando della rosa a sua disposizione - ma domani serve qualcosa in più, abbiamo bisogno di una maggiore spinta e di mettere più benzina per vincere". Fabregas omaggia l'Atalanta ritrovata con la guida di Raffaele Palladino: "È una squadra fortissima e noi non siamo una big. Bisogna essere umili come sempre".