Lazio, lezione al muscolo addominale per Zaccagni: i tempi di recupero
© IPA
Lesione del muscolo obliquo dell'addome per Mattia Zaccagni. Le condizioni dell'attaccante della Lazio, rimasto in panchina (dopo aver dato forfeit nella rifinitura) proprio per questo problema fisico nella gara contro il Genoa, sarà rivalutato nei prossimi giorni. Probabile uno stop di circa un mese.
Il comunicato della Lazio: "Nella mattinata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico - Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo - si comunica che "il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell'addome. L'atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".