Lazio, lezione al muscolo addominale per Zaccagni: i tempi di recupero

31 Gen 2026 - 15:46
Lesione del muscolo obliquo dell'addome per Mattia Zaccagni. Le condizioni dell'attaccante della Lazio, rimasto in panchina (dopo aver dato forfeit nella rifinitura) proprio per questo problema fisico nella gara contro il Genoa, sarà rivalutato nei prossimi giorni. Probabile uno stop di circa un mese

Il comunicato della Lazio: "Nella mattinata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico - Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo - si comunica che "il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell'addome. L'atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

lazio
mattia zaccagni

