Lazio, lezione al muscolo addominale per Zaccagni: i tempi di recupero

Il comunicato della Lazio: "Nella mattinata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico - Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo - si comunica che "il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell'addome. L'atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".