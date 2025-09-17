Pisa, Nzola: "Qui posso fare meglio che allo Spezia. Io e Meister anche insieme"

M'Bala Nzola, arrivato al Pisa in prestito dalla Fiorentina, rappresenta un rinforzo di esperienza per la squadra di Gilardino appena tornata in Serie A dopo 24 anni. In occasione del Media Day organizzato dalla squadra toscana, l'attaccante ha parlato dei suoi obiettivi e dell'ambiente che si respira: "Sto bene fisicamente e voglio cercare di fare più gol di quanti ne ho fatti allo Spezia. In attacco ci siamo io e Meister, che è un ragazzo giovane con tanti margini di miglioramento: gli ho detto di stare tranquillo, i gol arriveranno. Penso che potremmo anche giocare insieme, abbiamo delle caratteristiche diverse che ci permettono di convivere in campo".